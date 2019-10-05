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Священнослужители в Ираке патронируют и сами организовывают занятия проституцией при помощи шиитской практики временного "брака для удовольствия", выяснили журналисты Арабской службы Би-би-си. В ходе расследования под прикрытием журналисты выяснили, что большинство исламских священнослужителей, работающих в так называемых брачных агентствах при крупнейших мечетях Багдада, готовы организовать "брак для удовольствия". В некоторых случаях такой "брак" длится всего лишь час и используется просто для секса. В некоторых случаях мулла был готов "женить" взрослого мужчину на девочке девяти лет.

Священнослужители также могут предоставить "жену" для такого временного брака. Как следует из фильма-расследования, снятого журналистами, эти клерики по сути выполняют функции сутенеров. После пятнадцати лет войны в Ираке много вдов и еще больше - беженок. Многим из них приходится вступать во временные браки, чтобы выбраться из нищеты. Журналисты выяснили, что временные браки широко доступны в окрестностях двух важнейших шиитских святынь в Ираке. В разговоре с десятью священнослужителями мечети Хадимия, одной из самых важных в шиизме, восемь из них выразили готовность заключить "брак удовольствия", пятеро не возражали против заключения такого брака с 12-13 летними девочками.