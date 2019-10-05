Как иракские муллы превратились в сутенеров пишет BBC
Священнослужители в Ираке патронируют и сами организовывают занятия проституцией при помощи шиитской практики временного "брака для удовольствия", выяснили журналисты Арабской службы Би-би-си.
В ходе расследования под прикрытием журналисты выяснили, что большинство исламских священнослужителей, работающих в так называемых брачных агентствах при крупнейших мечетях Багдада, готовы организовать "брак для удовольствия". В некоторых случаях такой "брак" длится всего лишь час и используется просто для секса. В некоторых случаях мулла был готов "женить" взрослого мужчину на девочке девяти лет.
Священнослужители также могут предоставить "жену" для такого временного брака.
Как следует из фильма-расследования, снятого журналистами, эти клерики по сути выполняют функции сутенеров.
После пятнадцати лет войны в Ираке много вдов и еще больше - беженок. Многим из них приходится вступать во временные браки, чтобы выбраться из нищеты.
Журналисты выяснили, что временные браки широко доступны в окрестностях двух важнейших шиитских святынь в Ираке.
В разговоре с десятью священнослужителями мечети Хадимия, одной из самых важных в шиизме, восемь из них выразили готовность заключить "брак удовольствия", пятеро не возражали против заключения такого брака с 12-13 летними девочками.
Авторы фильма также поговорили с четырьмя священнослужителями в городе Кербела, куда стекаются паломники-шииты со всего мира. Двое из них не возражали против заключения брака с ребенком.
Священнослужителя из Кербелы по имени Шейх Салави журналист спросил о том, можно ли ему заключить временный брак с 12-летней девочкой. "Да, от девяти и старше - никаких проблем здесь нет. По шариату это не проблема", - ответил Салави.
Журналисты побеседовали с женатым мужчиной, который регулярно пользуется услугами священнослужителей для заключения временных браков. "12-летние очень ценятся, они еще "свежие". Такая обойдется дорого - 500, 700, 800 долларов. И это только та сумма, которая достанется мулле", - объясняет он.
Этот мужчина уверен, что поступает в соответствии с законами своей религии. "Если мулла говорит, что брак для удовольствия - это халяль, это не считается грехом".