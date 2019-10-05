Расторгуев рассказал о попытке дать Путину 100 долларов

Лидер музыкальной группы «Любэ» Николай Расторгуев поведал о том, как пытался вручить президенту России Владимиру Путину 100 долларов. Об этом он рассказал телеканалу НТВ.

Случай произошел более десяти лет назад после концерта в Кремле. Расторгуева пригласили в зал к Путину, где президент подарил ему кортик. Во время вручения певцу напомнили о примете, согласно которой за холодное оружие надо символически отблагодарить любой монетой, чтобы не поссориться с дарящим. Однако у него с собой оказалась только купюра достоинством в 100 долларов.

«Я ему протягиваю — типа шутка такая. Он среагировал: нормально. Оценил», — поделился лидер «Любэ», отметив, что деньги глава государства не взял.