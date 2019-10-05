Трамп: «Семью Байдена подкупили»

Президент США Дональд Трамп рассказал о том, что семья бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена была подкуплена. Об этом он заявил в своем Twitter-аккаунте.

«Спящий Джо сказал, что никогда не разговаривал с украинской компанией, а затем появилась фотография, где он играл в гольф с боссом компании и Хантером», — написал он. Американский лидер также выразил сомнение по поводу того, что Байден сможет конкурировать с ним на предстоящих президентских выборах в 2020 году.

Ранее Джозеф Байден обвинил Дональда Трампа в злоупотреблении властью. По мнению демократа, глава страны использует пост для продвижения личных, а не национальных интересов.

Скандал вокруг Байденов произошел после публикаций СМИ о том, что сын Джозефа Байдена Хантер получал миллионы долларов от Burisma Holdings с весны 2014 года по осень 2015 года. В тот период Байден-старший являлся спецпредставителем США по Украине.