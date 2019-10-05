Как курдские и армянские террористы объединились против Турции и Азербайджана
Журналист турецкой газеты Yeni Akit Сабри Баламан посвятил свою статью союзничеству армянской террористической организации ASALA и террористической Рабочей партии Курдистана. Автор отмечает, что история сотрудничества между этими террористами уходит корнями в 80-е годы прошлого века и что армянские и курдские боевики совершали совместные атаки на Азербайджан и Турцию.
Руководители РПК и ASALA провели первую совместную встречу 8 апреля 1980 года в Ливане. Там они выступили с совместным заявлением против Турции. После этой встречи террористическим атакам подверглись генконсульство Турции в Страсбурге, а также представительство Турецких авиалиний в Риме. 14 января 1982 года произошел взрыв в турецком консульстве в Торонто. Все эти атаки были проведены совместно РПК и ASALA.
В марте 1982 года лидер ASALA Акоп Акопян признался, что они воюют вместе с РПК. В 1985-1986 гг. армянские боевики проводили обучение террористов Рабочей партии Курдистана. С получением Арменией независимости в 1992 году туда проникают и курдские террористы. Этим процессом руководил Осман Оджалан.
Автор также отмечает, что еще в 1980 году в Тегеране раздавались листовки с призывом к армянам, курдам и арабам о необходимости совместной борьбы против Турции и регионального империализма. В 1987 году между РПК и ASALA было подписано новое соглашение, согласно которому армянские боевики обязались помогать курдским террористам как финансово, так и участием в их терактах.
ASALA выдала лидеру курдских террористов Оджалану дом в армянском городе Анджар. В этом городе 18 апреля 1990 года было достигнуто новое соглашение между РПК и ASALA.
РПК и ASALA проводили совместные нападения и на Кавказе. 19-20 мая 1992 года группа террористов РПК перешла армяно-азербайджанскую границу и напала на Азербайджан. Автор напоминает, что Абдулла Оджалан в 1993 году был избран почетным членом Союза писателей Армении с формулировкой «За вклад в идею Большой Армении». Затем внутри Армянского национального движения был создан комитет «Курдистан». РПК официально признала т.н. «геноцид армян», а 21-28 апреля были объявлены «Золотой неделей».
4 июня 1993 года в штаб-квартире РПК в Бейруте состоялась встреча между представителями партии "Дашнакцутюн", ASALA и РПК. В том же году в двух церквях Бейрута прошло собрание "Дашнакцутюн", где участвовали более 150 молодых членов партии. На этом мероприятии, в частности, было заявлено:
«США и в целом Запад считают, что правда в карабахском конфликте находится на армянской стороне. Армяне должны воспользоваться этим шансом. РПК продолжит гражданскую войну в Турции, разрушив экономику этой страны. Турция будет разделена и будет создано курдское государство. Армяне должны поддержать курдов в этой борьбе. Земли, которые сегодня в руках турков, завтра будут у армян».
О сотрудничестве между РПК и ASALA говорили и в ЦРУ. В документах ЦРУ говорится, что боевики ASALA проводили тренировки в Ереване и вблизи горы Арарат.
Что касается непосредственного сотрудничества двух террористических группировок, то в документах указывается: «26 августа 1985 года РПК создала группировку HRK, куда входили курдские боевики, некоторые левые группы и армянские террористы. Террористы РПК в качестве модели действия приняли опыт армянских террористов».
15 августа 1984 года по указанию Оджалана РПК осуществила атаки в Сирте и Хаккари. После этих атак в СМИ появилась информация, что оружие для серии нападений курдским боевикам предоставила ASALA.
В статье говорится, что две террористические группировки также сотрудничают в сфере торговли наркотиками, получая от этого большие деньги, которые потом тратятся на покупку оружия и вербовку новых боевиков.