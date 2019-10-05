Гульнар Алиева 02:13

Дом Фуада Селимова, жителя села Хангверд Геранбойского района, уже три года находится в аварийном состоянии. По его словам, в результате артиллерийских обстрелов армян в апреле 2016 года на крыше и стенах его дома образовались глубокие трещины. Видеообращение Фуада Селимова размещено в социальных сетях. Селимов утверждает, что на протяжении всего этого времени обращался в соответствующие структуры за помощью, но его никто не хочет слушать.

«От снарядов, выпущенных армянами в апреле 2016 года, в моем доме образовались трещины. Мы обвесили стены коврами и тряпками, чтобы в дом не заползали змеи. Я неоднократно обращался в Исполнительную власть Геранбойского района, но никто не помогает. Мы с супругой больные люди, и уже не знаем, куда жаловаться», - говорит он. Стоит отметить, что президент Ильхам Алиев дал поручение отремонтировать поврежденные в ходе апрельских боев дома за государственный счет. На эти цели были выделены немалые средства.