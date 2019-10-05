Выпущенный армянами в Тертере снаряд упал в Геранбое? чиновники опровергают
Дом Фуада Селимова, жителя села Хангверд Геранбойского района, уже три года находится в аварийном состоянии. По его словам, в результате артиллерийских обстрелов армян в апреле 2016 года на крыше и стенах его дома образовались глубокие трещины. Видеообращение Фуада Селимова размещено в социальных сетях.
Селимов утверждает, что на протяжении всего этого времени обращался в соответствующие структуры за помощью, но его никто не хочет слушать.
«От снарядов, выпущенных армянами в апреле 2016 года, в моем доме образовались трещины. Мы обвесили стены коврами и тряпками, чтобы в дом не заползали змеи. Я неоднократно обращался в Исполнительную власть Геранбойского района, но никто не помогает. Мы с супругой больные люди, и уже не знаем, куда жаловаться», - говорит он.
Стоит отметить, что президент Ильхам Алиев дал поручение отремонтировать поврежденные в ходе апрельских боев дома за государственный счет. На эти цели были выделены немалые средства.
Корреспондент haqqin.az связался с ИВ Геранбойского района, чтобы прояснить сложившуюся ситуацию. Первый заместитель главы ИВ района Джейхун Гасанов заверил, что жалобы гражданина абсолютно безосновательны.
По его словам, село Хангверд расположено в 30-40 километрах от Тертерского района, на территории которого в 2016 году шли бои.
«Как этот дом может пострадать в апрельских боях? Многие дома имеют трещины. А этот человек просто не хочет работать. Мы предложили ему работу в центре DOST и на хлопковых участках. Он не хочет работать и занимается шантажом. Просто взгляните на карту, где расположено село Хангверд и где проходили бои. В этот дом никак не мог попасть снаряд», - сказал Джейхун Гасанов.