Дмитрий Рой, автор haqqin.az 06:58

Политические декларации и выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева с трибуны прошедшей пленарной сессия XVI Ежегодного заседания «Валдайского клуба» с участием глав России, Казахстана, Филиппин, Иордании следует считать сенсационными. Слова первого лица весят много. Но для того, чтобы подчеркнуть их значимость - нужно еще и произнести их в нужном месте и перед нужной аудиторией. Для этого «Валдайский клуб» - самая подходящая площадка, поскольку сказанное там в других столицах рассматривается буквально под микроскопом, анализируется каждое произнесенное слово. Такова уж специфика этого мероприятия и этой площадки, о которых пришло время рассказать немного подробнее, приоткрыв завесу над тем, как готовятся и стартуют важнейшие внешнеполитические решения. Это приобретает особую актуальность в свете неприглядных тенденциозных заметок и комментариев азербайджанских оппозиционеров в соцсетях, которые и на сей раз попытались принизить значимость масштаба Валдайского формата, в рамках которого президент И.Алиев в присутствии российского лидера озвучил важнейшие заявление по карабахскому урегулированию. Хотя с другой стороны, скорее всего в силу своей необразованности и скудного мировоззрения, не способности понять и осознать современную геополитику, азербайджанские оппозиционеры в естественной для себя манере стали интерпретировать выбор азербайджанского президента. И в первых рядах критиков, как и всегда, по обычаю и традиции ради появился оппозиционер Али Керимли, который по недоразумению все еще претендует на верховную власть в Азербайджане.

Дискуссионный клуб «Валдай» за 15 лет своего существования стал авторитетной международной площадкой, ориентированной на открытый диалог с профессионалами в самых разных областях: политике, экономике и культуре. На заседаниях клуба за годы его существования был затронут самый широкий круг актуальных проблем: обсуждались кризисы в Сирии, Ливии, Косово, на Украине и на Корейском полуострове, совершенствование системы ООН, реакция на санкции, а также проблемы в отношениях с США, Евросоюзом и НАТО. «Валдай» из сугубо протокольного формата нулевых трансформировался в постоянную дискуссионную международную площадку, где действительно задаются некоторые тренды мировой политики. Но самое важное, что собственно и делает Валдай влиятельной площадкой - выступления и предложения, которые высказываются там, впоследствии превращаются в конкретные политические решения, касающиеся не только России, но и других стран. В этом отношении нынешнее заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» стало одним из самых статусных и насыщенных в своей истории. Пять глав государств, несколько министров иностранных дел и их заместители, глава ОПЕК, руководители ряда субъектов Российской Федерации и более пятидесяти представителей ведущих международных аналитических центров - от США до Китая - более чем впечатляющее собрание. Повышенный интерес диктовался и заявленной темой: «Заря Востока и мировое политическое устройство», что-то более актуальное просто сложно найти. К тому же, в этом году произошло принципиальное изменение в формате клуба - Впервые Валдайский клуб прошел в новом формате. Раньше в гости звали бывших лидеров. Сейчас на трибуне четыре действующих президента и один король говорили о насущных проблемах международных отношений. Каждый раз формулируя для международного экспертного сообщества новую повестку исследований и научно-практического поиска.

Должен заметить, что опасения о «формализации» и протокольном характере происходящего не сбылись. Выступление основных спикеров мероприятия - президентов Азербайджана, Казахстана, России и Филиппин - каждый раз, пусть и по-своему, откровенно «рвали зал». Во всяком случае, каждый озвученный ими тезис потом детально разбирался в кулуарах, а некоторые - стали настоящими сенсациями. Возникало впечатление, что лидеры государств намеренно провоцировали экспертов - «вот вам вводная, вот таким образом нам видится решение этой проблемы, что скажете, уважаемые эксперты?» «Достаточно посмотреть на наш регион, чтобы увидеть, что в бушующем море столкновений, хаоса, гражданских войн, конфликтов Россия и Азербайджан являются странами со стабильной общественно-политической ситуацией», - обращался к собравшимся президент Азербайджана Ильхам Алиев. Как и чем обусловлена эта стабильность? Это хорошо или надо что-то корректировать? Какие механизмы ее поддерживают? И так далее, и еще десяток вопросов сверху, атмосфера в кулуарах дрожала от напряжения, и десятки черновых мыслей и набросков конкретных предложений тут же забивались в ноутбуки и планшеты, записывались на диктофоны в толстые, солидно обтянутые кожей рабочие тетради.

Там же достоянием общественности стала более чем секретная информация – Россия помогает КНР создать систему предупреждения о ракетном нападении. И источником утечки стал не второстепенный эксперт, а лично президент России, раскрывший тайну на пленарном заседании. Услышав это зал замер, а китайские представители вежливо и довольно заулыбались. А уж какой шорох сейчас пойдет в Пентагоне и обслуживающих его аналитических центрах - даже представить сложно. Ничуть не уступил в сенсационности своим коллегам - Ильхаму Алиеву и Владимиру Путину - филиппинский президент Родриго Дутерте. На каком-то этапе пленарная сессия свернула в фантазии, зазвучали речи о мировом балансе, необходимости перестать делать различия между Востоком и Западом, словом - полилась прекраснодушная маниловщина. Тут-то Дутерте и «врезал», рассказав собравшимся свою «правду жизни» развивающихся стран. Напомнил о колониальном прошлом азиатских народов, пожаловался, что устал расстреливать наркоторговцев и терпеть унижения от США. И, наконец, заявил, что «между его маленькой страной в Тихом океане и большим миром лежит бесконечная пропасть». Отрезвил и осадил, что называется…