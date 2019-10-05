Согласно информации, президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган поговорили по телефону. По результатам этой беседы Белый дом опубликовал заявление, в котором говорится, что американские вооруженные силы не будут участвовать в операции, которую скоро начнет Турция на севере Сирии.

Вооруженные силы США не будут принимать участие в военной операции Турции на севере Сирии, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение Белого дома.

В заявлении также отмечается, что ВС США, которые победили местный «халифат» ИГ, больше не будут находиться «в непосредственной близости».

Администрация президента США подчеркнула, что теперь Турция отвечает за всех боевиков, которых она взяла в плен за последние два года после разгрома террористической группировки Соединенными Штатами.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган объявил о том, что Турция готова начать операцию на севере Сирии. По его словам, эта операция нужна для того, чтобы очистить приграничный сирийский участок от террористов и создать в этом районе зону безопасности.