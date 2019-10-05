Трамп призвал провести импичмент спикера Конгресса

Американский лидер считает, что Пелоси знала о лжи и подтасовках председателя комитета по разведке палаты представителей Конгресса Адама Шиффа, который ранее исказил содержание беседы Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Я предполагаю, что это означает, что они, наряду со всеми теми, кто злобно "сговорился" с ними, должны быть немедленно подвергнуты импичменту!» — написал Трамп.

Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента Трампа 25 сентября. Поводом стал его телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским: члены Демократической партии хотят доказать, что глава США давил на украинского коллегу, чтобы тот стимулировал расследование коррупционного дела против сына Джо Байдена. В то же время Байдена считают самым перспективным оппонентом Трампа на выборах в 2020 году.