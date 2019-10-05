Президент Филиппин рассказал о своей болезни

Президент Филиппин Родриго Дутерте страдает хроническим нервно-мышечным заболеванием — миастенией. Об этом Дутерте рассказал живущим в Москве филиппинцам во время визита в Россию, передает CNN.

Миастения вызывает слабость скелетных мышц. К симптомам также относятся опущенные веки, помутнение зрения, трудности с глотанием, нарушение речи и одышка.

Дутерте неоднократно заявлял о проблемах со здоровьем. В 2017 году он рассказал, что использует дополнительный кислород во время сна, также признался, что для облегчения боли использовал фентанил — синтетический опиоид в 50 раз более мощный, чем героин.