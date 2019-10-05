Как Путин отметил день рождения в тайге видео
Президент РФ Владимир Путин побывал в сибирской тайге вместе с министром обороны Сергеем Шойгу. Поход состоялся накануне 67-летия главы российского государства, которое он отмечает 7 октября. Видео с отдыха Путина и Шойгу опубликовало РИА Новости.
Путин во время отдыха в тайге не только совершал пешие прогулки, но и собирал грибы. Оттуда в качестве сувенира увез шишку pic.twitter.com/gN59Vn41en— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) October 6, 2019
На кадрах президент и глава Минобороны РФ собирают грибы. Путин обращает внимание на шишку, которая прилипла к шляпке гриба, и забирает ее себе в качестве сувенира. На другой записи Шойгу выкапывает куст брусники, на что президент советует министру посадить растение на подмосковной даче.
Шойгу во время отдыха с Путиным выкопал куст брусники в сибирской тайге. Президент посоветовал министру посадить его у себя на даче pic.twitter.com/il7796GNYm— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) October 6, 2019
На еще одной видеозаписи Путин поднимается в горы и любуется красотой осеннего леса, а также катается на внедорожнике вместе с Шойгу. Президент и министр обороны совершили прогулку на высоте почти 2000 м. При этом Шойгу отметил, что в Москве нужен такой же климат и чистый воздух, как в тайге. «Надо стремиться», - поддержал Шойгу Путин.
Ранее о планах Путина отправиться в тайгу перед днем своего рождения говорил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.