Как Путин отметил день рождения в тайге видео

Президент РФ Владимир Путин побывал в сибирской тайге вместе с министром обороны Сергеем Шойгу. Поход состоялся накануне 67-летия главы российского государства, которое он отмечает 7 октября. Видео с отдыха Путина и Шойгу опубликовало РИА Новости.

На кадрах президент и глава Минобороны РФ собирают грибы. Путин обращает внимание на шишку, которая прилипла к шляпке гриба, и забирает ее себе в качестве сувенира. На другой записи Шойгу выкапывает куст брусники, на что президент советует министру посадить растение на подмосковной даче.

На еще одной видеозаписи Путин поднимается в горы и любуется красотой осеннего леса, а также катается на внедорожнике вместе с Шойгу. Президент и министр обороны совершили прогулку на высоте почти 2000 м. При этом Шойгу отметил, что в Москве нужен такой же климат и чистый воздух, как в тайге. «Надо стремиться», - поддержал Шойгу Путин.

Ранее о планах Путина отправиться в тайгу перед днем своего рождения говорил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. 

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