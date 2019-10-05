Из-за сильного ветра, который наблюдается в настоящее время в северном регионе Азербайджана (Хачмазский район), ОАО «Азеришыг» предпринимает упреждающие меры по предотвращению возможных аварий и перебоев в электроснабжении, сказал глава пресс-службы ОАО Танрыверди Мустафаев.

По словам главы пресс-службы, согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие три часа в северном регионе страны, в Баку и на Апшеронском полуострове скорость ветра достигнет 30-33 метров в секунду: «В настоящее время сотрудники и техника АО приведены в готовность. Постараемся оперативно устранить любую возможную аварию или ограничение в подаче электроэнергии».