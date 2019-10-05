В Киеве назвали условия предоставления Донбассу особого статуса

По его словам, ключевым вопросом для Киева является проведение выборов в Донбассе: «Выборы могут происходить исключительно по украинскому законодательству, это одна из тех красных линий, о которых мы говорили. Второе — выборы могут происходить, только когда нет пулеметов, танков, другого оружия».

Для принятия нового закона об особом статусе не подконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей существуют «красные линии», заявил в эфире телеканала «Украина» спикер Верховной Рады, глава президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

Провести выборы можно будет только после получения Киевом контроля над российско-украинской границей, отметил украинский политик. Только в том случае, если это произойдет, а ОБСЕ признает итоги выборов, вступит в силу закон об особом статусе региона.

Спикер Рады добавил, что украинские власти не будут нарушать существующие договоренности, поскольку от них зависит «территориальная целостность и суверенитет» страны.

Разумков подчеркнул, что особый статус не подразумевает федерализации Украины.

«Это украинская территория, на ней будут сохраняться законы Украины. А за соблюдением законов Украины и безопасностью будут следить правоохранительные органы украинского государства. Уверен, что к нему присоединятся и представители организации ОБСЕ, и журналисты, которые тоже очень часто участвуют в этом процессе», — заявил украинский политик.