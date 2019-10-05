Французский режиссер и сценарист Люк Бессон опроверг обвинения в изнасиловании после возобновления дела против него в начале октября текущего года. Об этом француз рассказал в интервью телеканалу BFM.

Режиссер назвал информацию о нем ложью и заявил, что не совершал никаких неправомерных действий по отношению к женщинам.

«Я никогда не поднимал руку на них и никогда им не угрожал», — сказал Бессон.

Он также подчеркнул, что ни разу «не принуждал женщину к чему-либо ни физически, ни морально, и никогда не подсыпал наркотики».

Бессон также признался, что в 2018 году против него выдвинула обвинение в изнасилование девушка, с которой он встречался два года.