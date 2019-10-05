Лавров прибыл в Багдад
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в понедельник в столицу Ирака Багдад, где проведет встречи с руководством страны, передает ТАСС.
Как сообщила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, приоритетной темой переговоров станет "обсуждение перспектив всестороннего развития и укрепления традиционно дружественных российско-иракских отношений, включая взаимодействие в топливно-энергетической и гуманитарной сферах".
По ее словам, речь пойдет также о всем спектре ближневосточных проблем - ситуации в Ираке и Сирии, зоне Персидского заливе, обстановке вокруг Ирана и на палестинских территориях.