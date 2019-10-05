Лавров прибыл в Багдад

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в понедельник в столицу Ирака Багдад, где проведет встречи с руководством страны, передает ТАСС.

Как сообщила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, приоритетной темой переговоров станет "обсуждение перспектив всестороннего развития и укрепления традиционно дружественных российско-иракских отношений, включая взаимодействие в топливно-энергетической и гуманитарной сферах".

По ее словам, речь пойдет также о всем спектре ближневосточных проблем - ситуации в Ираке и Сирии, зоне Персидского заливе, обстановке вокруг Ирана и на палестинских территориях.

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