Стала известна судьба задержанной в Иране российской журналистки

Москва рассчитывает на освобождение на этой неделе задержанной в Тегеране российской журналистки Юлии Юзик. С таким заявлением выступил директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов, передает РИА Новости.

По словам Кабулова, посол России в Иране Леван Джагарян был 5 октября в МИД Ирана. «Завершается разбирательство, и мы рассчитываем, что скоро ее выпустят», — отметил Кабулов, добавив, что это, скорее всего, случится уже на этой неделе.

О задержании Юлии Юзик стало известно 4 октября. Отмечалось, что при въезде в страну у журналистки отобрали паспорт и обвинили ее в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. Также известно, что в Исламскую Республику она приехала по личному приглашению.