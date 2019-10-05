Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня позвонил президенту России Владимиру Путину, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.

Глава государства сердечно поздравил Владимира Путина с днем рождения, пожелал ему новых успехов в президентской деятельности во имя прогресса российского государства и народа, и крепкого здоровья.

Президент России Владимир Путин поблагодарил за внимание и поздравления.

Главы государств, коснувшись важности прошедшей пленарной сессии XVI ежегодного заседания «Валдайского клуба», подчеркнули, что переговоры между двумя президентами в Сочи способствовали развитию двусторонних дружественных отношений, основанных на стратегическом партнерстве, и выразили уверенность в дальнейшем укреплении и расширении этих отношений.

В ходе беседы президенты Азербайджана и России - Ильхам Алиев и Владимир Путин обменялись мнениями о дальнейшем развитии двусторонних отношений, а также по вопросам, представляющим взаимный интерес.