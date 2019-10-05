Курды недовольны отводом войск США от сирийско-турецкой границы

США отвели своих военных от сирийско-турецкой границы на северо-востоке Сирии. Об этом заявили представители курдских вооруженных формирований в Сирии.

"Американцы не выполнили своих обязательств и вывели свои силы из приграничных с Турцией районов Сирии", - говорится в заявлении курдских боевиков, передает ТАСС.

В заявлении утверждается, что "нападение турецких сил негативным образом скажется на борьбе с "Исламским государством", на стабильности и мире", также подчеркивается, что сирийские курды намерены в случае необходимости защищаться от турецких сил.