США рассказали о сокращении ядерного арсенала России

Россия сократила за полгода количество ядерных боеголовок на 35, в то время как США нарастили на 11. Соответствующие данные опубликовало РИА Новости со ссылкой на данные Госдепа США.

Известно, что на 1 сентября 2019 года у России имелось 1426 боеголовок, а у США — 1376. В то же время у американцев большее количество развернутых межконтинентальных баллистических ракет (668 против 513). Отмечается, что при этом обе страны не выходят за рамки Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Он вступил в силу в 2011-м, срок его действия составляет 10 лет. По соглашению, российская и американская стороны в течение семи лет обязуются сократить число развернутых стратегических носителей — межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок, а также тяжелых стратегических бомбардировщиков до 700 единиц.