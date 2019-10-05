Кочарян написал Путину из тюрьмы
Находящийся под арестом экс-президент Армении Роберт Кочарян направил поздравительное письмо президенту России Владимиру Путину. Об этом пишут армянские СМИ со ссылкой на канцелярию Роберта Кочаряна.
«Поздравив президента Российской Федерации с днем рождения, Роберт Кочарян пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья и больших успехов во благо России», - говорится в сообщении.
Напомним, что ранее Владимир Путин, который прибыл в Ереван для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, встретился в посольстве России с супругой Роберта Кочаряна - Беллой Кочарян.