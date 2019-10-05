Lufthanza: «Центр Гейдара Алиева – символ модернизации»

Ведущая немецкая и вторая в Европе авиакомпания Lufthanza объявила Баку Городом месяца. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Госагентства по туризма Азербайджана.

Авиакомпания на своей странице, называя Азербайджан «Страной огней», сравнивает ночной Баку с вечно движущимся пылающим городом.

Рассказывая о Баку, как о крупнейшим городе на Южном Кавказе, авиакомпания называет его драгоценной жемчужиной Каспийского моря. Особенно отмечая ночную красоту Приморского бульвара, Lufthanza называет Бакинский бульвар местом, объединяющим людей и заставляющим их чувствовать себя любимыми.