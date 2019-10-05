Lufthanza: «Центр Гейдара Алиева – символ модернизации»
Ведущая немецкая и вторая в Европе авиакомпания Lufthanza объявила Баку Городом месяца. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Госагентства по туризма Азербайджана.
Авиакомпания на своей странице, называя Азербайджан «Страной огней», сравнивает ночной Баку с вечно движущимся пылающим городом.
Рассказывая о Баку, как о крупнейшим городе на Южном Кавказе, авиакомпания называет его драгоценной жемчужиной Каспийского моря. Особенно отмечая ночную красоту Приморского бульвара, Lufthanza называет Бакинский бульвар местом, объединяющим людей и заставляющим их чувствовать себя любимыми.
Авиакомпания также рассказывает об Ичери Шехер, уподобляя его лабиринту. По мнению Lufthanza, современные и исторические архитектурные памятники придают Баку особую красоту и создают синтез Востока и Запада. Также авиакомпания назвала Центр Гейдара Алиева символом модернизации и современности азербайджанского общества.
На своей странице Lufthanza, называя Баку известным мегаполисом, расположенным между Европой и Азией, пригласила всех посетить Азербайджан.
Отметим, что Lufthanza традиционно выбирает «Город месяца». И это создает большие возможности для продвижения туристического потенциала этих городов.