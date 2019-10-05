Чавушоглу: Турция всегда будет поддерживать целостность Сирии

Анкара всегда поддерживала и будет поддерживать территориальную целостность Сирии, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Заявление турецкого министра было сделано на фоне подготовки Анкарой новой операции на севере Сирии.

"Мы решительно настроены на ликвидацию террористов в регионе и обеспечение безопасности нашей страны, это жизненный вопрос", - написал в Твиттер Чавушоглу, подчеркнув, что Турция внесет свой вклад в обеспечение мира, спокойствия и стабильности в Сирии, сообщает Anadolu.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни. Глава турецкого государства отмечал, что цель операции – создание на приграничной с Турцией сирийской территории зоны безопасности для размещения находящихся в Турции сирийских беженцев.