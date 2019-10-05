Эрдоган: «США начали вывод войск с северо-востока Сирии»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в понедельник о том, что Соединенные Штаты начали выводить войска с северо-востока Сирии, где Анкара намерена провести операцию по созданию зоны безопасности. Трансляцию его выступления вел телеканал NTV.

«После наших переговоров с президентом США Дональдом Трампом, которые состоялись вчера вечером, начался процесс вывода американских войск, как и обещал господин президент. Сейчас наши компетентные органы ведут работу по этому направлению», - сказал Эрдоган журналистам в аэропорту в Анкаре перед вылетом в Сербию. Президент Турции напомнил свое последнее обещание «внезапно войти в Сирию» для проведения новой операции. «И мы решительно настроены, поскольку террористическая угроза для нас неприемлема», - добавил он.

5 октября Эрдоган объявил во время телевизионного выступления о готовящейся операции на северо-востоке Сирии. Он не исключил вероятность того, что военные действия с применением авиации против курдских формирований, которые в Анкаре считают террористическими, могут начаться в ближайшие дни.

1 октября Эрдоган сообщил, что Турция намерена действовать самостоятельно в вопросе создания зоны безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии, поскольку ей не удалось достичь желаемого результата на переговорах с американской стороной.

Кроме того, 6 октября президент Турции провел телефонные переговоры с Трампом, по итогам которых Белый дом сообщил, что Вашингтон не станет поддерживать и каким-либо образом участвовать в военной операции Турции на севере Сирии, а американские военные не будут находиться поблизости от места ее проведения.