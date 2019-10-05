Штайнмайер и Зурабишвили обсудили Абхазию и Южную Осетию
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер находится с трехдневным официальным визитом в Грузии. Уже состоялись его переговоры с грузинской коллегой Саломе Зурабишвили.
Как сообщает Грузия Онлайн, на встрече президенты двух стран обсудили ситуацию на оккупированных территориях. По словам Зурабишвили, одним из способов разрешения конфликта является увеличение количества наблюдателей ЕС.
«Это четвертая встреча с президентом Германии в этом году, но это его первый визит в этом году и в таком формате. Мы говорили прежде всего о конфликтной ситуации и оккупированных территориях. О необходимости, о которой я всегда говорю с нашими партнерами, что наряду с другим конфликтом, в частности, с конфликтом в Украине, Грузия не должна быть забыта, что довольно напряженная ситуация на наших оккупированных территориях, сложившаяся этим летом, в любое время может перерасти в более серьезную ситуацию, необходима деэскалация и, с другой стороны, поиск какого-либо выхода... Одним из таких направлений является расширение ареала действий миссии наблюдателей ЕС, как одной из первых мер деэскалации», — заявила Саломе Зурабишвили.
Отметим, что в последний раз глава германского государства посещал Грузию 23 года назад - тогда это был Роман Херцог. Запланированы также переговоры Штайнмайера с грузинским премьер-министром Георгием Гахарией. Президент ФРГ встретится также с предстоятелем грузинской православной церкви, католикосом-патриархом Илией II.