Штайнмайер и Зурабишвили обсудили Абхазию и Южную Осетию

«Это четвертая встреча с президентом Германии в этом году, но это его первый визит в этом году и в таком формате. Мы говорили прежде всего о конфликтной ситуации и оккупированных территориях. О необходимости, о которой я всегда говорю с нашими партнерами, что наряду с другим конфликтом, в частности, с конфликтом в Украине, Грузия не должна быть забыта, что довольно напряженная ситуация на наших оккупированных территориях, сложившаяся этим летом, в любое время может перерасти в более серьезную ситуацию, необходима деэскалация и, с другой стороны, поиск какого-либо выхода... Одним из таких направлений является расширение ареала действий миссии наблюдателей ЕС, как одной из первых мер деэскалации», — заявила Саломе Зурабишвили.

Отметим, что в последний раз глава германского государства посещал Грузию 23 года назад - тогда это был Роман Херцог. Запланированы также переговоры Штайнмайера с грузинским премьер-министром Георгием Гахарией. Президент ФРГ встретится также с предстоятелем грузинской православной церкви, католикосом-патриархом Илией II.