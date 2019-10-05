В рамках международного призыва со стороны организации "Восстание против вымирания" ("Extinction Rebellion"), берлинская ячейка организации начала блокировку перекрестков в столице ФРГ. Участники акции протеста хотят оказать большее давление на правительство Германии.

Они требуют от правительства страны объявить климатическую чрезвычайную ситуацию и просветить население об опасностях климатических изменений. Протестующие также требуют, чтобы Германия стала климатически нейтральной к 2025 году и чтобы был положен конец массовому вымиранию. Как считают протестующие, необходимые решения должны быть приняты на всеобщих собраниях граждан.

Как сообщается, акции протеста продолжатся в течение всей текущей недели. Сообщений о насилии со стороны полиции пока нет.