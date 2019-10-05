Для решения вопроса с F-35 Эрдоган едет в США

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отправится в США, чтобы обсудить с американским коллегой Дональдом Трампом вопрос поставок истребителей пятого поколения F-35. Об этом Эрдоган сам заявил в интервью, передает NTV.

По его словам, поездка состоится в следующем месяце.

«На повестке наших переговоров также будет тема с F-35, это затянувшийся процесс. Я бы хотел в ходе наших переговоров прийти к какому-либо решению», — отметил турецкий президент, его цитирует РИА Новости.