Минэкологии: Высота волн на Каспии – 3,5-5,5 метра
Сегодня до 21:00 в акватории Каспийского моря скорость северо-западного и северного ветра будет достигать 13-18, местами 20-23 м/сек, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Отмечается возможное временами усиление скорости ветра до 25-30 м/сек. Высота волн на Каспии составит 2,5-3,5 метра, местами – 3,5-5,5 метра. К вечеру ожидается уменьшение силы ветра.
Со времени поступления прогноза погоды в Национальный центр Государственного морского агентства владельцы судов, начальники портов были проинструктированы об усилении несения службы и принятии соответствующих мер. Посредством NAVTEX и другой связи плавающим и стоящим на якоре судам на территории Службы управления движением судов передана информация о прогнозе погоды, даны соответствующие инструкции. Обеспечена безопасная швартовка судов. Предупреждены структуры, к которым относятся нефтегазовые платформы в море.