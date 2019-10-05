Ильгар Мамедов написал в социальных сетях, что еще до своего ареста неоднократно говорил о таланте Узеира Мехтизаде.

«Тогда все смеялись надо мной. Но вот посмотрите, Узеир Мехтизаде стал первым азербайджанским исполнителем, который набрал 100 миллионов просмотров на свой клип. Это успех, заслуживающий поздравления», - написал он.

Член правления организации, профессор-тюрколог Алтай Гоюшов выразил протест Ильгару Мамедову в довольно ироничной форме: «Предлагаю, чтобы на следующих президентских выборах Ильгар Мамедов проводил свою кампанию следующим образом. Он покупает «семерку» (речь идет о популярном среди бакинской молодежи автомобиле ВАЗ 21-07), поднимает передние колеса и садится за руль и, включив на полный ход Узеира Мехтизаде, разъезжает по улицам города. Голоса миллионов гарантированы».

Затем Алтай Гоюшов прокомментировал заявление Ильгара Мамедова в более серьезной манере: «У музыки есть миссия прививать хороший вкус и просвещать людей. Узеира Гаджибекова называют великим азербайджанцем потому, что он выполнял эту миссию.

Алтай Гоюшов сказал, что не принимает оправдания о разнице вкусов и считает трагедией, если президентом Азербайджана станет человек, у кого во «вкусах» музыка Узеира Мехтизаде.

«Что касается количества просмотров, то все выступления наших политиков не могут набрать столько просмотров, сколько набирают видео с матерными выступлениями Видади Искендерли», - сказал он.