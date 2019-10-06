Заказчиков убийства Анны Политковской все еще не могут найти

Следствие, которое ведется по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской «спит», — такое мнение, как передает «Интерфакс», высказала адвокат семьи журналистки Анна Ставицкая.

По ее версии, единственное, что происходит — продлеваются сроки расследования.

Как напомнила Ставицкая, да сих пор не найдены заказчики преступления. В 2019 году было подано ходатайство о допросе живущего в Великобритании эмиссара чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева. Однако допросить его не удалось.

Напомним, обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская была застрелена 7 октября 2006 года в подъезде своего дома в Москве. В организации преступления был обвинен бывший милиционер Дмитрий Павлюченков, суд приговорил его к 11 годам колонии строгого режима. Исполнителями были названы Лом-Али Гайтукаев, братья Джабраил и Ибрагим Махмудовы и Сергей Хаджикурбанов. Гайтукаева приговорили к пожизненному сроку, братьев Махмудовых — к 12 и 14 годам, Хаджикурбанова — к 20 годам колонии строгого режима.