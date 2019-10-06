Reuters: Вашингтон отказался защищать сирийских курдов

США уведомили командование сирийских курдов о том, что американские силы не будут защищать курдов от турецких военных. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По данным источника, США эвакуировали два наблюдательных поста у населенных пунктов Тель-Абъяд и Рас-эль-Айн на севере Сирии. Остальные американские силы в этом регионе пока остаются на своих позициях, передает ТАСС.

Военные Турции и США 7 августа договорились о создании в Сирии центра совместных операций. 12 августа в турецкий город Шанлыурфа (в 50 километрах от границы с Сирией) прибыла первая группа военнослужащих США, которые будут работать в этой структуре. Центр организован двумя странами для реализации плана по созданию на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться из Турции сирийские беженцы и которая бы стала защитным поясом для турецкой границы.