Официальный Тегеран о протестах в Ираке

"События последние нескольких дней в Ираке вызывают сожаление", - сказал он в ходе пресс-конференции.

Он также призвал иракцев проявить большую сдержанность в связи со столкновениями в различных городах Ирака. По его словам, Багдад заверил Тегеран в том, что "между силами безопасности и протестующими не было столкновений", указав, что это сделали "другие оппортунистские группировки".

В Ираке с 1 октября проходят народные антиправительственные протесты, которые начались с призывов выйти на улицу, распространявшихся в соцсетях, с требованиями усиления борьбы с коррупцией, снижения безработицы, улучшения работы коммунальных служб. Эти протесты стали первыми после назначения год назад правительства Аделя Абдель Махди.

В ходе акций происходят беспорядки и столкновения демонстрантов с силовиками, которые применяют оружие. На настоящий момент, по официальным данным иракского МВД, 104 человека погибли и более 6 тысяч пострадали, в их числе демонстранты и полицейские.