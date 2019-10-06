Объявлены первые лауреаты Нобелевской премии-2019
Неделя присуждения Нобелевских наград за 2019 год началась в Стокгольме. Нобелевскую премию в области медицины и физиологии получили американский онколог Уильям Кэлин, британский ученый Питер Рэтклифф и американский ученый-медик Грегг Л. Семенза.
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2019
The 2019 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe and Gregg L. Semenza “for their discoveries of how cells sense and adapt to oxygen availability.” pic.twitter.com/6m2LJclOoL
Они были удостоены награды за исследования того, как клетки приспосабливаются к кислороду.
Победители получат призовую выплату в 9 миллионов шведских крон (более 900 тыс. долларов США).
8 октября назовут нобелевских лауреатов по физике, 9 октября — по химии. 10 октября будут присуждены премии в области литературы за 2018 и 2019 годы, 11 октября назовут лауреата премии мира.
В 2018 году Нобелевскую премию по медицине вручили американцу Джеймсу Эллисону и японцу Тасуку Хондзё. Они занимались исследованиями в области иммунологии, благодаря которым удалось разработать новые методы борьбы с раком.