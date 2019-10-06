Объявлены первые лауреаты Нобелевской премии-2019

Неделя присуждения Нобелевских наград за 2019 год началась в Стокгольме. Нобелевскую премию в области медицины и физиологии получили американский онколог Уильям Кэлин, британский ученый Питер Рэтклифф и американский ученый-медик Грегг Л. Семенза.

Они были удостоены награды за исследования того, как клетки приспосабливаются к кислороду.

Победители получат призовую выплату в 9 миллионов шведских крон (более 900 тыс. долларов США).

8 октября назовут нобелевских лауреатов по физике, 9 октября — по химии. 10 октября будут присуждены премии в области литературы за 2018 и 2019 годы, 11 октября назовут лауреата премии мира.

В 2018 году Нобелевскую премию по медицине вручили американцу Джеймсу Эллисону и японцу Тасуку Хондзё. Они занимались исследованиями в области иммунологии, благодаря которым удалось разработать новые методы борьбы с раком.