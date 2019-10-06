Синоптики рассказали о погоде на завтра
Во вторник, 8 октября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, временами усиливающийся северо-западный ветер днем постепенно стихнет, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на полуострове составит ночью 14-18, днем 20-23, в Баку ночью 15-17, днем 21-23 градуса тепла.
Атмосферное давление выше нормы - 765 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью 70-80%, днем 55-65%.
В районах Азербайджана также преимущественно без осадков, однако ночью и утром в некоторых восточных районах ожидаются грозовые дожди. Утром местами туман. Прогнозируется порывистый западный ветер.
Ночью температура воздуха составит 13-18, днем 23-28 тепла, в горах ночью 6-11, днем 13-18 градусов тепла.