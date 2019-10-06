Польша приступила к грандиозному проекту — созданию канала через Вислянскую косу для прямого выхода из устья главной польской реки Вислы в Балтийское море. В городе Эльблонг только что подписано соглашение с генеральным подрядчиком строительства. Это сооружение по значению можно сравнить со строительством в свое время Панамского канала.

Осуществив проект, Польша не будет зависеть от России, которая контролирует Пилауский (или Балтийский) залив и пролив. Новый канал даст возможность выхода в море, и таким образом Польша укрепит свои позиции на Балтике — важной судоходной акватории Европы.

Подписание документа — итог многолетних усилий прямого соединения города-порта Эльблонг с Балтийским морем. У польских властей есть уверенность, что новый этап развития этого порта позитивно повлияет на экономическую динамику не только порта, но и всего приморского региона Польши.

Песчаное образование, которое возникло в результате многотысячелетней деятельности моря посредством волн, похоже на Куршскую косу, которая поделена между Литвой и Россией. Длина Вислянской косы 96 километров, ширина от 1 до 2 километров, высота местами достигает 30 метров. Единственный природный проход в заливе через нее контролирует Россия с территории Калининградской области.

Коса эта традиционно, как и Куршская, привлекает в летний период тысячи туристов. Из-за сыпучих грунтов здесь никогда не строились промышленные предприятия. Соответственно, на побережье чистый морской воздух.

Во времена, когда коса входила в состав Восточной Пруссии, здесь возникли рыбацкие поселки. После войны с изменением территориальной принадлежности этот промысел постепенно угас, и уже давно коса — место традиционного отдыха поляков не только из прилегающих местностей, но и других регионов Польши.

Идея соединить устье Вислы с Балтийским морем, прокопав канал через косу, возникала еще во времена короля Стефана Батория в XVI веке. Позже к ней возвращались еще не раз.

Но только в 2007 году правительство страны приняло решение, чтобы начать приготовления к инвестициям. Однако через несколько лет проект снова был заморожен.

Вновь идея проекта ожила в 2015 году, после смены власти, с приходом правительства консерваторов - партии «Право и Справедливость».

Министр морского хозяйства и мореходства Марек Грубарчик заявил при подписании документа, дающего старт строительству исторического объекта, что осуществление проекта канала станет достижение Польшей независимости от восточного соседа в стратегической области - судоходстве. Об этом сообщило Польское радио.

Заместитель министра, с выразительной в этом контексте фамилией Анна Москва подчеркнула, что благодаря введению в строй этого водного пути значительно расширится рынок труда и услуг, которые концентрируются вокруг порта. Всегда было так, что здесь не было недостатка ни в рабочих местах, ни в деньгах. Тем не менее жители города и региона ждали этих инвестиций годами. И наконец их ожидания сбудутся.

Строительство новой водной артерии будет состоять из канала длиной 1300 метров, 22-километрового водного пути, двух замыкающих гаваней, искусственного острова и гидротехнической и дорожной инфраструктуры.

Проектом заданы высокие темпы строительства. Планируется, что первые корабли пойдут по новому каналу уже в 2022 году.

Общая стоимость грандиозного проекта 2 миллиарда злотых (около 500 миллионов евро). Первый этап работ начнется уже этой осенью.