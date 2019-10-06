Власти разрешили съезд партии "Мусават" в Баку

Исполнительная власть города Баку ответила на запрос партии "Мусават" о предоставлении места для проведения съезда 12 октября.

Как стало известно haqqin.az, в ИВ рассмотрели запрос и было сочтено целесообразным провести съезд 12 октября во Дворце торжеств "Биллур" (ранее кинотеатр "Инглаб") в Бинагадинском районе Баку.

Отметим, что на пост руководителя партии "Мусават" выдвинули кандидатуры нынешний башган партии Ариф Гаджилы, члены Дивана партии Тофиг Ягублу и Ядигар Садыглы.