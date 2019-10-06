Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2019 год, подразделения ракетных и артиллерийских войск, дислоцированные в прифронтовой зоне, выполнили практические стрельбы из крупнокалиберных реактивных систем залпового огня (РСЗО), сообщает пресс-служба Минобороны.

В то же время с офицерами соответствующих подразделений в полевых условиях были организованы сборы на тему «Порядок подготовки и проведения тактических учений».

Ракетные подразделения, поразив цели в глубине обороны условного противника, выполнили поставленные задачи.

Отметим, что, судя по фото и видео материалам, представленным оборонным ведомством, боевые стрельбы были проведены из установок РСЗО «Смерч».