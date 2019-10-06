В Кремле негативно относятся к задержанию в Иране российской журналистки Юлии Юзик и надеются, что в самое ближайшее время ее освободят и дадут разъяснения, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

"Мы также относимся негативно, считаем неприемлемым задержание российских журналистов, надеемся, что в самое ближайшее время она будет освобождена, и российская сторона получит необходимые разъяснения", - сказал Песков журналистам.

Посольство РФ в Тегеране ранее сообщило, что Юлия Юзик прибыла в Тегеран 29 сентября по частному приглашению, в аэропорту по неизвестным причинам у нее изъяли паспорт, 2 октября она была арестована в отеле. Как сообщил РИА Новости пресс-атташе дипмиссии, Юзик не информировала посольство РФ в Иране ни о возможных проблемах в Исламской Республике, ни об изъятии паспорта.