Вторая потеря сборной Азербайджана перед матчами с Бахрейном и Венгрией
Форвард «Карабаха» Махир Эмрели не сможет помочь сборной Азербайджана в предстоящих играх с Бахрейном (9 октября) и Венгрией (13 октября).
Он получил травму во вчерашнем матче чемпионата страны против «Сабаха». Вместо Махира в сборную вызван игрок «Нефтчи» Намик Алескеров.
Ранее было объявлено, что вместо травмированного вратаря «Нефтчи» Салахата Агаева в сборную приглашен голкипер «Сумгаита» Мехди Джаннатов.
Напомним, что в состав сборной также включены: вратари - Эмиль Балаев («Тобол», Казахстан), Шахруддин Магомедалиев («Карабах»);
защитники: Шахрияр Алиев («Сумгаит»), Омар Булудов («Нефтчи»), Аббас Гусейнов («Карабах»), Бадави Гусейнов («Карабах»), Павел Пашаев («Александрия», Украина), Шахрияр Рагимов («Сабаил»), Тамкин Халилзаде («Сабах»), Бахлул Мустафазаде («Сабах»);
полузащитники: Гара Гараев («Карабах»), Ричард Алмейда («Карабах»), Эмин Махмудов («Нефтчи»), Эдди Исрафилов («Альбасете», Испания), Джавид Гусейнов («Зиря»), Рашад Эюбов («Сабах»);
нападающие: Араз Абдуллаев («Карабах»), Рамиль Шейдаев («Динамо» Москва, Россия), Руфат Дадашов («Пройссен», Германия), Ренат Дадашов («Пакуш де Феррейра», Португалия), Агабала Рамазанов («Сабаил»).
Сбор национальной команды начался 6 октября. 9-го числа команда проведет товарищеский матч в Бахрейне. А 10 октября сборная прилетит в Будапешт, где сыграет отборочный матч Евро-2020.
Также отметим, что в сборную не вызваны дисквалифицированные из-за перебора желтых карточек Максим Медведев, Дмитрий Назаров и Антон Кривоцук.