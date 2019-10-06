«Северный поток-2» назвали сокрушительным ударом по Европе

Ввод в строй газопровода «Северный поток-2» усилит российское влияние на страны Европы и сделает их более уязвимыми, заявил глава Минэнерго США Рик Перри на конференции трансатлантического энергетического сотрудничества в Вильнюсе.

По мнению американского министра, «Северный поток-2» станет сокрушительным ударом по энергетическому разнообразию и безопасности Европы», пишет РБК.