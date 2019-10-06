«Северный поток-2» назвали сокрушительным ударом по Европе
Ввод в строй газопровода «Северный поток-2» усилит российское влияние на страны Европы и сделает их более уязвимыми, заявил глава Минэнерго США Рик Перри на конференции трансатлантического энергетического сотрудничества в Вильнюсе.
По мнению американского министра, «Северный поток-2» станет сокрушительным ударом по энергетическому разнообразию и безопасности Европы», пишет РБК.
Как указал Перри, после ввода в строй нового газопровода Европа станет более подвержена риску возникновения перебоев с поставками топлива, а Россия получит возможность прекратить транзит газа через Украину.
Газопровод «Северный поток-2», который прокладывается по дну Балтийского моря, предназначен для прямой доставки газа от поставщиков в РФ потребителям в Европе. Предполагаемая мощность «потока» — 55 млрд кубометров газа в год. Трубопровод пойдет в обход транзитных государств — Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран — через экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.