В Бакинском метро зарезали мужчину, не уступившего место женщине

В Бакинском метрополитене в переполненном вагоне произошла поножовщина. Инцидент произошел в минувшую субботу на станции метро «28 Мая», сообщает издание Оху.аз.

Два проникающих ножевых ранения в живот и горло получил житель столицы Хазратали Шукюров 1999 года рождения. Сотрудники отдела полиции в метрополитене задержали подозреваемого.

Им оказался житель Сабирабадского района Низами Ахундов 1996 года рождения. Пострадавший госпитализирован в Клинический медицинский центр №1, а задержанный привлечен к уголовной ответственности по статье 126 (Нанесение тяжкого вреда здоровью) Уголовного кодекса АР.

В ходе предварительного допроса задержанный показал, что разозлился на пассажира за то, что тот отказался уступить место женщине.