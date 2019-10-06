Atabank пошел ко дну

О том, что Atabank находится на стадии банкротства, haqqin . az писал уже давно. Многие эксперты также говорили об этом достаточно громко. Но, к сожалению, как это нередко бывает в нашей реальности, ни регулятор, ни сам банк сознаваться в этом не желали. По их утверждениям, с банками в стране ситуация в целом обстоит нормально, говорить об их банкротстве и отзыве лицензии рано. Хотя на фоне неоднократных предупреждений международных институтов (конкретные банки они не называли, но было ясно, что среди них есть и Atabank) это казалось неправдоподобным.

Но сегодня с утра стала распространяться информация о том, что банку уже совсем плохо, люди обзванивают своих знакомых, чтобы предупредить – снять вклады, пока это возможно. Мол, скоро может оказаться поздно. Вкладчики банка в панике, в редакцию поступают тревожные звонки, как будто мы чем-то можем помочь. Впрочем, к этому мы уже давно привыкли, люди обращаются haqqin.az, когда уже теряют все надежды.

Да и что им отвечать. В банк обращаться смысла нет, там опять начнут рисовать радужную картину, обвиняя во всем своих недругов, которые так и хотят потопить один из лучших банков страны. Говорить с регулятором тоже не стоит, при последнем разговоре, который состоялся не так давно, его представитель заверял корреспондента haqqin.az, что его состояние особого беспокойства не вызывает.

Зато удалось связаться с известным адвокатом Акрамом Гасановым, который и сообщил голую правду: «Да, это правда». По его словам, в банке выявились проблемы с кредитами. Но это вовсе не те проблемные кредиты, с которыми покончено благодаря личной инициативе президента Ильхама Алиева. В Atabank проблема куда более криминальная. Здесь оформлялись кредиты на миллионы манатов, но простым гражданам на руки они не выдавались. И в этом криминальном деле, как отмечает Гасанов, замешаны весьма высокопоставленные лица.

Нам же со своей стороны стоит напомнить, что данный банк, как утверждают буквально все СМИ, связан каким-то образом с бывшим министром налогов Фазилем Мамедовым. Пока он занимал высокий пост к банку никто не мог подступиться. Но вот стоило ему потерять кресло, так беды свалились на все его компании, в том числе и банк. Оставшиеся без «крыши» компании постепенно закрываются, и вот очередь дошла до банка. Правда, пока он официально не закрыт, но, как видно по всему, ждать этого дня осталось недолго.

Все вроде ясно. Но по-прежнему мучает нас один и тот же вопрос. А нельзя ли было сказать об этом вовремя и официально? Ведь тысячи вкладчиков вновь начнут рыскать как голодные волки в поисках знакомых и друзей, чтобы обезопасить свои сбережения. Но не для того ведь люди вкладывают свои деньги в банки, чтобы потом переживать, а то и вовсе их потерять. Пора бы уж и официальным структурам полностью и до конца выполнять свои функции.