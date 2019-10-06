Россия приготовилась к дешевой нефти

В среднесрочной перспективе справедливая цена на нефть — 50 долларов за баррель. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление министра энергетики России Александра Новака.

По его словам, в бюджет России в 2019 году заложена цена на нефть в 43-45 долларов за баррель. О цене в 100 долларов за баррель, по словам министра, «все давно забыли».

Новак заявил, что цена на нефть в долгосрочной перспективе останется в пределах 50 долларов, поскольку наращивание добычи в США сглаживается потерей объемов производства в Иране и Венесуэле, а также такими событиями, как атака дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.