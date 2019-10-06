Как сообщает Qafqazinfo, сегодня в школе побывали заместитель министра образования Махаббат Велиева и другие представители министерства.

Министерство образования расследовало информацию о сборе денег с учителей директором средней школы №108 Кельбаджарского района Басти Гусейновой.

Выяснилось, что здание школы находилось в аварийном состоянии, и с этой целью занятия было разрешено проводить в другом здании, пока ведется строительство нового.

Несмотря на то, что транспортировка и аренда здания оплачивались государством, директор школы Басти Гусейнова дала распоряжение учителям собирать деньги на аренду.

По словам М.Велиевой, в настоящее время ведется разбирательство, приказом министра образования Джейхуна Байрамова директор школы временно отстранена от занимаемой должности.