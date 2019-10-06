Зеленский поручил ослабить блокаду Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский поручил упростить процедуру перевозки товаров и прохода граждан через линию разграничения в Донбассе. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Документ касается в первую очередь контрольно-пропускного пункта (КПП) в районе Станицы Луганская, который на данный момент является единственным на границе с сепаратистской «Луганской народной республикой» (ЛНР). Генштабу Вооруженных сил Украины (ВСУ) поручено отремонтировать мост и другую инфраструктуру, обеспечить в пункте пропуска круглосуточную охрану.

Кроме того, Зеленский дал поручение правительству разработать нормы обустройства и функционирования других КПП, в частности, составить план ремонта дорог, сделать удобные переходы для инвалидов и маломобильных граждан, организовать предоставление медицинской помощи на линии разграничения.