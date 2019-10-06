«Мону Лизу» вернули на место в Лувре

Картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза» («Джоконда») вернули на прежнее место в Зале государств, сообщает ТАСС.

Картину переместили в галерею Медичи, расположенную в крыле Ришелье, два месяца назад. За это время стеклянную панель, защищающую картину, заменили на более прозрачное пуленепробиваемое стекло, а стены Зала государств выкрасили в синий цвет. Это, уверены эксперты, лучше подчеркивает краски картины. Также реставраторы улучшили схему движения туристов по залам.

До этого времени Зал государств, в котором с начала XIX века находится «Джоконда», не реставрировался в течение 15 лет.