Гаянэ Айвазян: «Не хочу слышать сказку о страшном Алиеве… Президент Азербайджана выступил очень грамотно»

«Я не хочу слышать сказку о страшном Алиеве, или слышать с высоких трибун внешнеполитические тексты в духе «Арарат — это наша гора, наша гора, наша гора» (армянская песня — ред.)». Как сообщает издание Epress.am, об этом пишет исследователь, научный сотрудник Матенадарана Гаянэ Айвазян, комментируя заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева, сделанное на саммите «Валдай» в России.

«Читаю реакцию доблестной армянской прессы и реакцию дипломатов на заявление Алиева в Сочи. Он ответил на два выдвинутых Николом Пашиняном противоречивых положения: а. Карабах — это Армения и точка, б. решение вопроса должно быть приемлемым для народов Армении, Азербайджана, Нагорного Карабаха. Алиев со своей стороны воскликнул «Карабах — это Азербайджан». Армянская пресса в основном распространяет этот отрывок, провоцируя причитание и ликование.

Армянские чиновники демонизируют это, но естественно получать ответ в том же духе, в котором говоришь сам. Во второй части, которую армянская пресса в основном обходит стороной, он сделал очень разумное замечание премьер-министру Армении, сказав, что нет народа Нагорного Карабаха, есть население Нагорного Карабаха, которое состоит из армянского и азербайджанского народов, обладающих равными правами. Это очень грамотная формулировка, я хочу услышать реакцию на это армянской стороны. Не хочу слышать сказку о страшном Алиеве, или слышать с высоких трибун внешнеполитические тексты в духе «Арарат — это наша гора, наша гора, наша гора», — написала Айвазян.