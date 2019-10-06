Иран: Задержание российской журналистки не связано со шпионажем

Задержание российской журналистки Юлии Юзик не связано со шпионажем. С таким заявлением выступил представитель властей Ирана Али Рабии. Он объяснил почему на самом деле российская журналистка была задержана. Но не сказал, почему ее не отпускают, пишут российские СМИ.

По словам представителя правительства Ирана, причиной для задержания Юлии Юзик стали проблемы с визой.

Российская журналистка была задержана в конце прошлой недели. Тогда сообщалось, что ее обвинили в работе на израильскую разведку.

Поначалу МИД Ирана пообещал, что задержанная скоро будет отпущена на свободу. Однако позднее дипломатическое ведомство отказалось от этого заявления.