США планируют крупнейшую передислокацию войск в Европе

США намерены осуществить крупнейшую передислокацию войск на европейский континент за последние 25 лет в ходе военных учений Defender («Защитник») весной 2020 года. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на сообщение американского командования.

Как отмечается, Пентагон перебросит в Европу 20 тыс. военнослужащих.

Целью маневров заявлено повышение боеготовности стран НАТО и сдерживание возможных противников.

Кроме того, в учениях примут участие 37 тыс. военнослужащих из 19 стран альянса. Солдат направят в Польшу и страны Балтии.

Германия выступит в качестве логистического центра.