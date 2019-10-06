Боевики из Азербайджана попали под бомбежку в Сирии

Российская и сирийская авиация 6 октября 2019 года нанесла мощные удары по двум базам боевиков группировки «Хуррас ад-Дин». Объекты располагались в восточной части провинции Идлиб, городах Агхер и Баллиса. Об этом пишет издание Al-Masdar News.

В результате ударов базы полностью уничтожены. Убиты более 30 боевиков. Все убитые были иностранными джихадистами. Это выходцы с российского Кавказа, а также из Азербайджана и Грузии.