Нефть дорожает на фоне переговоров США и Китая

Нефтяной рынок активно поднимается в ходе торгов в понедельник, участники рынка ждут нового раунда торговых переговорах США и Китая, который стартует на этой неделе.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени подорожали на $0,56 (0,96%) - до $58,93 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени поднимаются на $0,63 (1,19%) - до $53,44 за баррель.

Переговоры представителей США и Китая возобновятся в четверг после длившегося несколько месяцев перерыва. При этом агентство Bloomberg сообщает со ссылкой на свои источники, что власти КНР существенно сузили круг тем, которые они готовы обсуждать со Штатами. В частности, Пекин не намерен затрагивать тему реформирования промышленной политики или государственных субсидий - два ключевых вопроса, на решении которых настаивает администрация американского президента Дональда Трампа.