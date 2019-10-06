Самые известные армяне восстали против Пашиняна... и в защиту Кочаряна

Десятки общественных деятелей Армении выступили против антиконституционных действий власти и в поддержку экс-президента Роберта Кочаряна. Текст обращения опубликован на странице в Facebook.

К заявлению присоединились десятки политических, культурных, спортивных деятелей страны.

«С сожалением отмечаем, что премьер-министр Армении, правящая политическая сила, декларирующая приверженность демократическим ценностям, обеспечивающая независимость судебной власти, исключая политические преследования в стране, на самом деле руководствуются совершенно иными мотивами. Национальные интересы противоречат личным и политическим целям нынешней власти», — отмечено в заявлении.

«Все это не оставляет нам выбора, кроме как заявить, что бывший президент Армении Роберт Кочарян на самом деле политзаключенный. Задержания последних дней говорят о том, что власти не остановятся ни перед чем, чтобы достичь своих целей, и способны прибегнуть к репрессиям», — отметили подписанты заявления.

Подписавшиеся деятели страны призывают власти остановить неконституционный процесс в отношении экс-президента, остановить антигосударственную деятельность и освободить из-под стражи Роберта Кочаряна.

Среди подписавших заявление идеолог армянского сепаратизма Зорий Балаян, генерал-лейтенант Виталий Баласанян, журналист Алвард Бархударян, экс-глава СНБ Армении Давид Шахназарян и др.